Миронов призвал возбудить дело из-за слов Невзорова о Космодемьянской 

"Выражаю крайнее возмущение домыслами о героизме советских людей в годы Великой Отечественной, прозвучавшими 3 февраля в программе "Невзоровские среды" радиостанции "Эхо Москвы". Недавно президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме установить запрет на публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Это правильный шаг. Но вчерашний демарш не просто ставит на одну доску палачей и героев, а меняет их местами. Ведь это не фашистские захватчики, а патриоты, оказывается, обрекали на смерть "несчастных русских крестьян". Чтобы на такое отреагировать должным образом, новые нормы не нужны. У нас есть пункт 2 статьи 354.1. УК РФ "Реабилитация нацизма", по которому можно сесть на пять лет. Самое время его применить", — написал Миронов в своем Telegram-канале.