Миронов призвал возбудить дело из-за слов Невзорова о Космодемьянской 

Лидер "Справедливой России
" Сергей Миронов
призвал возбудить уголовное дело по факту оскорбительных высказываний журналиста Александра Невзорова
о Зое Космодемьянской
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Ранее РВИО
сообщило, что направило заявление в Генпрокуратуру
с просьбой проверить высказывания Невзорова о Зое Космодемьянской на предмет нарушения статьи Уголовного кодекса РФ
о реабилитации нацизма. Как отмечалось в заявлении РВИО, 3 февраля Невзоров в эфире радиостанции "Эхо Москвы"
сказал, что Космодемьянская не совершала подвиг, а была фанатиком, исполнявшим преступный приказ.
"Выражаю крайнее возмущение домыслами о героизме советских людей в годы Великой Отечественной, прозвучавшими 3 февраля в программе "Невзоровские среды" радиостанции "Эхо Москвы". Недавно президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме установить запрет на публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Это правильный шаг. Но вчерашний демарш не просто ставит на одну доску палачей и героев, а меняет их местами. Ведь это не фашистские захватчики, а патриоты, оказывается, обрекали на смерть "несчастных русских крестьян". Чтобы на такое отреагировать должным образом, новые нормы не нужны. У нас есть пункт 2 статьи 354.1. УК РФ "Реабилитация нацизма", по которому можно сесть на пять лет. Самое время его применить", — написал Миронов в своем Telegram-канале.
Политик видит закономерность в том, что именно подвиг Зои Космодемьянской вызывает патологическую ненависть "либеральных русофобов".
"Самопожертвование, верность родине — эти вещи недоступны пониманию этой публики, что обнажает их ущербность и страшно бесит. И тогда сытые жлобы, сидя в теплой студии, начинают рассуждать, что так или не так сделала девочка, которая в ночь и мороз шла в тыл врага, такой или не такой приказ она выполняла", — подчеркнул лидер эсеров.
Зоя Космодемьянская (1923-1941) — партизанка, красноармеец, разведчица диверсионной бригады Западного фронта. Космодемьянская была схвачена фашистами в подмосковной деревне Петрищево при попытке поджога дома на оккупированной территории. Ее пытали и казнили через повешение 29 ноября 1941 года. Она стала первой из 89 женщин-Героев Советского Союза, удостоенных этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны.
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