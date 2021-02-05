Ноту протеста из-за военных учений на острове Кунашир направило России Министерство иностранных дел Японии . В Москве считают такую реакцию необоснованной.

Ранее Россия уведомила Японию о том, что с 5 по 12 февраля российская армия проведёт манёвры со стрельбами на южном побережье одного из островов Курильской гряды. Токио ответил нотой протеста.

Япония не перестаёт протестовать против такой деятельности России, заявляя при этом, что её позиция в отношении «северных территорий» (Курильских островов. — NEWS.ru) остаётся неизменной, — сообщило издание «Санкэй симбун».

При этом в Японии считают, что «рост военной активности» России на Южных Курилах связан с приближающимся саммитом G20, который пройдёт в Осаке. Таким образом Москва предупреждает Токио.

Со своей стороны Москва всегда подчёркивала, что проводит учения на своей территории и у Японии нет оснований протестовать против этого.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию. В этом документе затрагивалась возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Москва считала, что документ поставит точку в споре, а Япония полагала, что это лишь часть решения проблемы.

Перспективы переговоров по островам и заключение мирного договора между Токио и Москвой туманны, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов . Ранее премьер Японии Ёсихидэ Суга заявил, что суверенитет Японии распространяется на четыре «северных острова» — так Токио называет Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир. Политик подчеркнул, что острова находятся под суверенитетом Японии. Предметом мирного договора является вопрос о принадлежности всех четырёх островов, отметил японский премьер.