Навальный в суде высказался по делу о клевете на ветерана 

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Как сообщал «Рамблер», Алексею Навальному вменяют статью 128.1 УК РФ (клевета). Потерпевшим по делу проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко , снявшийся в ролике о голосовании по конституционным поправкам. Навальный назвал тех, кто появился в ролике, «командой продажных холуев» и «предателями».

Сегодня на заседании в Бабушкинском районном суде Москвы прокурор заявила, что Навальный обвиняется в публичном распространении сведения, «не имеющего места в действительности, порочащего честь и достоинство потерпевшего».

Сам подсудимый отметил, что хорошо понимает, как возникло это дело.