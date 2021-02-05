Навальный в суде высказался по делу о клевете на ветерана 

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, Алексей Навальный в ответ на зачитанное прокурором обвинение заявил, уголовное дело о клевете на ветерана было «изобретено пиарщиками». Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», Алексею Навальному вменяют статью 128.1 УК РФ (клевета). Потерпевшим по делу проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, снявшийся в ролике о голосовании по конституционным поправкам. Навальный назвал тех, кто появился в ролике, «командой продажных холуев» и «предателями».
Сегодня на заседании в Бабушкинском районном суде Москвы прокурор заявила, что Навальный обвиняется в публичном распространении сведения, «не имеющего места в действительности, порочащего честь и достоинство потерпевшего».
Сам подсудимый отметил, что хорошо понимает, как возникло это дело.
«Это дело изобрели пиарщики. Понадобилось, чтобы я противостоял не следователям и прокурорам, а чему-то светлому. Например, ветерану Великой Отечественной войны», — отметил он.