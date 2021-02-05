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Москва

Путин поздравил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения 

ТАСС и ещё 1 5 февраля 2021
Путин поздравил президента Южной Осетии с днем рождения
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения, отметив его усилия по развитию союзнических отношений между странами. Телеграмма опубликована в субботу на сайте президента Южной Осетии.

"В России ценят ваши усилия по развитию союзнических отношений и интеграционных связей между нашими странами. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, — отметил Путин в телеграмме. — Искренне желаю вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа Южной Осетии".

Поздравительную телеграмму в адрес главы Южной Осетии также направил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, она также опубликована на сайте президента Южной Осетии. В ней Мишустин, в частности, отметил значимый вклад Бибилова в укрепление российско-югоосетинских отношений. "Убежден, что активная совместная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему наращиванию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, создаст благоприятные условия для запуска новых взаимовыгодных инициатив. Это в полной мере отвечает интересам России и Южной Осетии", — добавил Мишустин.
Анатолий Бибилов родился 6 февраля 1970 года. Южноосетинский государственный и политический деятель. Председатель партии "Единая Осетия" (2012-2017), председатель парламента Республики Южная Осетия (2014-2017), президент Республики Южная Осетия — Государства Алания (2017 — н. в.).
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Комментарии
Политика , Анатолий Бибилов , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Южная Осетия
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