Путин поздравил президента Южной Осетии с днем рождения

"В России ценят ваши усилия по развитию союзнических отношений и интеграционных связей между нашими странами. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, — отметил Путин в телеграмме. — Искренне желаю вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа Южной Осетии".