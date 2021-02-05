В Госдуме оценили речь Байдена о готовности противостоять России

Байден ранее выступил с программной речью, в которой заявил о готовности противостоять "агрессивным действиям" России . Прозвучала и угроза о том, что Штаты заставят РФ "платить" за свою политику​​​.

— По сути, линия на необъявленную холодную войну 2.0 продолжается Белым домом, — отметил Слуцкий. — Вопрос только в том, достигнем ли мы состояния ледникового периода в российско-американских отношениях.

Он не исключил, что дальнейшая деградация во взаимном диалоге может иметь весьма опасные последствия.

Глава комитета также заметил, что заявления американского президента свидетельствуют о намерении наращивать темпы вмешательства во внутренние дела России, впрочем, как и других государств. В Москве, отметил Слуцкий, считают это неприемлемым и критикуют "ультимативно-повелительный тон" в отношении России.

Тем не менее, по его словам, по ряду вопросов конструктив между США и РФ возможен. Среди таких направлений борьба с коронавирусом, стратегическая стабильность и безопасность, контроль над вооружениями.

"В целом, Россия последовательно выражает готовность к нормализации взаимодействия с Соединенным Штатами, но исключительно на равной и паритетной основе", — подчеркнул Слуцкий.