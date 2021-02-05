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Мишустин заявил о попытках ряда стран использовать пандемию в своих интересах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Мишустин заявил о попытках ряда стран использовать пандемию
Фото: РИА Новости
Использование рядом государств ситуации с пандемией коронавируса грозит непредсказуемыми и опасными последствиями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Он отметил, что вместо сотрудничества в борьбе с пандемией «некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах». «Все это может привести к непредсказуемым, я бы сказал даже — опасным, последствиям», — сказал Мишустин, передает ТАСС.
По его словам, «с каждым годом усиливаются экономические санкции, протекционизм, обостряются торговые войны».

«И в этих условиях нашим приоритетом должно стать развитие промышленной кооперации в рамках союза и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень», — считает глава российского правительства.

В то же время премьер указал, что наихудшего сценария для экономик стран ЕАЭС в период пандемии удалось избежать. Он добавил, что, на его взгляд, «борьба с коронавирусом остается важным направлением» совместной деятельности стран «пятерки». «Очевидно, что решающим фактором здесь станет создание возможностей для вакцинирования на территории всего Союза», — акцентировал внимание Мишустин, добавив, что Россия готова оказывать в этой сфере поддержку своим партнерам.
В январе Мишустин сообщил, что в ближайший месяц в оборот поступит третья вакцина от коронавируса российского производства.
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Политика , Михаил Мишустин , Правительство РФ , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС , Алма-Ата
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