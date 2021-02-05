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Москва

Лавров назвал «отсутствие нормальности» главной проблемой в отношениях РФ и ЕС 

Газета.Ru и ещё 18 2 часа назад
Лавров призвал к «нормальности» в отношениях России и Европы
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что главной проблемой в отношениях между российским государством и Европейским союзом является "отсутствие нормальности".
Об этом информирует ТАСС.
Такое мнение глава МИД РФ выразил во время переговоров в Москве с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. По его словам, это нездоровая ситуация, "которая не приносит блага никому".
Лавров подчеркнул, что сторонам следует провести честный обзор положения дел в отношениях РФ и ЕС. Он отметил, что этот вопрос давно "назрел и перезрел".

"Рассчитываю, что помимо других вопросов, которые вы планируете заострить, мы сможем поразмышлять и на эту основополагающую тему", — обратился российский министр к Боррелю.

Накануне сообщалось, что Лавров поговорит с Боррелем об искажении Западом фактов происходящего в РФ.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Москва
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