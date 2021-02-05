Косачев заявил о сложности для Байдена превзойти Трампа в ошибках

Программная речь Байдена по внешнеполитической тематике, разумеется, важна. Хотя задача не самая сложная, ведь предшественник на высшем посту сверхдержавы умудрился наломать столько дров в мировых делах, что, по ощущению, нужно очень постараться, чтобы выглядеть на этом фоне не лучше, — написал Косачев в своём Facebook.