Лавров призвал госсекретаря США уважать российский суд 

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«В связи с затронутой Блинкеном ситуацией вокруг Алексея Навального министр дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Лавров также обратил внимание на проблемы преследования в Соединенных Штатах лиц, протестовавших после результатов президентских выборов, и призвал обеспечить «транспарентность соответствующих судебных процедур».

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу « Ив Роше », заменив его на 3,5 года реального. США и страны Европы призвали к немедленному освобождению осуждённого.

Энтони Блинкен, в частности, выразил «глубокую обеспокоенность» судебным решением. По его мнению, процесс над Навальным нарушает его права и «подавляет политический плюрализм».