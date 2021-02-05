Лавров призвал госсекретаря США уважать российский суд 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ответил на претензии по делу Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«В связи с затронутой Блинкеном ситуацией вокруг Алексея Навального министр дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Лавров также обратил внимание на проблемы преследования в Соединенных Штатах лиц, протестовавших после результатов президентских выборов, и призвал обеспечить «транспарентность соответствующих судебных процедур».
2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше», заменив его на 3,5 года реального. США и страны Европы призвали к немедленному освобождению осуждённого.
Энтони Блинкен, в частности, выразил «глубокую обеспокоенность» судебным решением. По его мнению, процесс над Навальным нарушает его права и «подавляет политический плюрализм».
4 февраля стало известно, что американские сенаторы внесли в конгресс законопроект о введении санкций против России в связи с делом Навального.