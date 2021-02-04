Путин посмертно наградил погибших в Красноярске пожарных

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества трех пожарных, погибших во время службы — при тушении пожара на складе с автозапчастями в Красноярске . Указ опубликован на портале правовой информации. Глава государства назвал имена погибших и отметил их мужество и отвагу при исполнении служебного долга в экстремальных условиях.

"Наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Главного управление МЧС РФ по Красноярскому краю: старшего прапорщика внутренней службы Жалнерчика Анатолия, старшего прапорщика внутренней службы Пузырева Алексея и сержанта внутренней службы Рябцева Максима", — говорится в тексте документа.

Указ датирован 4 февраля. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах назвал вероятную причину пожара на складе в Красноярске.