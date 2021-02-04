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Москва

Путин утвердил критерии оценки эффективности работы российских губернаторов 

Газета.Ru и ещё 17 4 часа назад
Путин утвердил критерии эффективности губернаторов
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает критерии оценки эффективности работы высших руководителей в регионах. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Всего в списке 20 критериев, среди которых: доверие к власти, уровень бедности, численность населения субъекта, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень образования, объем жилищного строительства.
Также в качестве критериев оценки эффективности работы губернаторов указываются: число посещений культурных мероприятий, "цифровая зрелость" органов государственной власти и т.д.
Кроме того, согласно указу, администрации президента поручено разработать и в месячный срок представить на утверждение методику расчета показателя. Кроме того, до 1 марта, необходимо представлять президенту соответствующий доклад.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Политика , Владимир Путин , Администрация Президента РФ
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