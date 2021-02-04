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Москва

В Совфеде оценили инициативу о выплатах беременным 20 тысяч рублей в месяц 

News.ru 1 час назад
В Совфеде оценили возможность ежемесячных выплат беременным
Фото: РИА Новости
В Госдуме предложили ввести сертификаты для беременных женщин, которые позволят им получать по 20 тысяч рублей в течение полутора лет. Необходимо понять, из каких источников планируется финансирование этой меры, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
В частности, следует определить, будут ли это средства Фонда социального страхования или деньги из бюджета. Так, в первом случае может потребоваться поднять взносы работодателей, из которых образуется ФСС. Это может решаться только при согласии трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в которую входят правительство, работодатели и профсоюзы.
Если же предполагается найти деньги в бюджете страны, то необходимо произвести расчёты и получить согласие правительства на эту меру, внести поправку в соответствующий закон.

Поэтому если состоятся положительные переговоры трёхсторонней группы и будет принято решение, что часть средств федерального бюджета можно направить на эти цели, тогда нужно это всё оформить. Прежде всего — изменения в федеральный закон о том, что часть денег нужно перенаправить с каких-то расходов на эти цели. И после этого внести соответствующие дополнительные изменения в какой-то уже другой закон, который узаконит эту выплату — так называемый сертификат, — пояснил Рязанский.

Ранее NEWS.ru писал, что в настоящее время в Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче беременным женщинам сертификата, дающего право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Земцов. Он отметил, что такая мера поможет женщине пережить сложный период беременности и удержит россиянок от аборта. В конечном счёте это улучшит демографические показатели в стране.
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Комментарии
Политика , Николай Земцов , Валерий Рязанский , Фонд социального страхования РФ , Госдума , Совет Федерации
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