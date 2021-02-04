В Совфеде оценили возможность ежемесячных выплат беременным

Поэтому если состоятся положительные переговоры трёхсторонней группы и будет принято решение, что часть средств федерального бюджета можно направить на эти цели, тогда нужно это всё оформить. Прежде всего — изменения в федеральный закон о том, что часть денег нужно перенаправить с каких-то расходов на эти цели. И после этого внести соответствующие дополнительные изменения в какой-то уже другой закон, который узаконит эту выплату — так называемый сертификат, — пояснил Рязанский.