Мединский призвал пересчитать потери СССР в результате ВОВ 

Совокупное число погибших граждан Советского Союза за годы Великой Отечественной войны превышает общепринятую цифру потерь, точную статистику позволят установить дополнительные исследования, заявил помощник президента России Владимир Мединский

«Скорее всего, как считают военные специалисты, совокупная цифра реальных потерь несколько выше, чем 26,6 млн — каноническая, минимальной подтвержденная цифра. А вот насколько она выше — на несколько сот тысяч, на миллионы — этим, я думаю, и надо будет заняться, еще раз глубоко изучив этот вопрос. Именно тогда мы выйдем на точную цифру жертв геноцида на мирной территории», — передает слова Мединского ТАСС.

По разным оценкам, число погибших в Великую Отечественную среди мирного населения составляет от 13,5 до 18 млн человек, сообщил помощник президента. По его словам, споры по этому вопросу возникают из-за того, что используются разные категории подсчетов, а некоторые «не понимают разницу между прямыми потерями, косвенными потерями, демографическими, безвозвратными». «Надо понимать, что все эти цифры огромных масштабов, когда отсутствует возможность поименно найти каждого погибшего и выяснить обстоятельства его гибели, носят расчетный характер: они вычислены математически тем или иным путем», — сказал Мединский.

Также он подчеркнул, что, подсчитывая жертвы, исследователи вычитают естественную смертность за период войны, и в итоге полученное количество погибших не сходится с суммарным числом жертв, которые подсчитываются по отдельным категориям. Мединский отметил, что нужно учитывать всех, в том числе погибших в тылу, не вернувшихся из плена и перебравшихся из плена на Запад.