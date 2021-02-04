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Москва

Путин назначил нового посла РФ в Мавритании 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Путин назначил нового посла России в Мавритании
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Бориса Жилко новым послом РФ в Исламской Республике Мавритания.
Назначить Жилко Бориса Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исламской Республике Мавритания, — приводит РИА Новости выдержку их президентского указа.
На этом посту Жилко сменил российского дипломата Владимира Чамова, который до перевода в Нуакшот служил послом РФ в Ираке и Ливии, входил в состав российской дипмиссии в Ливане и занимал пост главного советника департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
Жилко до назначения занимал пост советника-посланника посольства Российской Федерации в Нидерландах.
В августе NEWS.ru писал, что президент Мавритании Мохамед ульд Газвани назначил новым премьер-министром страны Мохамеда ульд Биляля.
11 января президент РФ освободил от занимаемой должности посла России в Канаде Александра Дарчиева. О причинах увольнения дипломата или другом его назначении в документе не говорится.
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Комментарии
Политика , Владимир Чамов , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Мавритания
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