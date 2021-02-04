Путин назначил нового посла России в Мавритании

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Назначить Жилко Бориса Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исламской Республике Мавритания, — приводит РИА Новости выдержку их президентского указа.

На этом посту Жилко сменил российского дипломата Владимира Чамова , который до перевода в Нуакшот служил послом РФ в Ираке и Ливии, входил в состав российской дипмиссии в Ливане и занимал пост главного советника департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России

Жилко до назначения занимал пост советника-посланника посольства Российской Федерации в Нидерландах.

В августе NEWS.ru писал, что президент Мавритании Мохамед ульд Газвани назначил новым премьер-министром страны Мохамеда ульд Биляля.

11 января президент РФ освободил от занимаемой должности посла России в Канаде Александра Дарчиева. О причинах увольнения дипломата или другом его назначении в документе не говорится.