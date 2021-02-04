В Совфеде допустили введение ответных санкций против США 

«Решение об этом принимает МИД, но я считаю, что могут быть какие-то ответные шаги России, не обязательно зеркальные», — сказал Джабаров.

При этом сенатор подчеркнул, что не нужно обращать внимания на американские санкции, потому что «мы работаем по-прежнему».

Джабаров добавил, что американские демократы известны своими антироссийскими настроениями, поэтому придумали бы повод для санкций, даже если бы не было Навального.