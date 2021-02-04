В Госдуме захотели упразднить Пенсионный фонд

«В первую очередь, мы будем добиваться ликвидации Пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ)», — рассказал политик.

В тексте заявления также указано, что они будут добиваться возвращения предыдущего пенсионного возраста. Сергей Миронов заявил, что принципы страхования и накопления пенсии не оправдали себя.

Он предлагает вернуться к солидарной системе пенсионных выплат и выплачивать их напрямую из бюджета государства. По его мнению, это позволит обеспечить достойную старость населению России. Он также подчеркнул, что такой переход позволит убрать все непрофильные расходы.

Ранее «ФедералПресс» писал про выступления руководителя партии СР. Миронов потребовал платить пенсии по Конституции.