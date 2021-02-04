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В Госдуме хотят упразднить ПФР 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
В Госдуме захотели упразднить Пенсионный фонд
Фото: ФедералПресс / Елена Сычёва
Депутаты Госдумы из левого крыла будут добиваться упразднения Пенсионного фонда России. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов на сайте фракции.

«В первую очередь, мы будем добиваться ликвидации Пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ)», — рассказал политик.

В тексте заявления также указано, что они будут добиваться возвращения предыдущего пенсионного возраста. Сергей Миронов заявил, что принципы страхования и накопления пенсии не оправдали себя.
Он предлагает вернуться к солидарной системе пенсионных выплат и выплачивать их напрямую из бюджета государства. По его мнению, это позволит обеспечить достойную старость населению России. Он также подчеркнул, что такой переход позволит убрать все непрофильные расходы.
Ранее «ФедералПресс» писал про выступления руководителя партии СР. Миронов потребовал платить пенсии по Конституции.
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Политика , Сергей Миронов , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Справедливая Россия , ФедералПресс
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