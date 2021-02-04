Песков отказался называть задержания митингующих репрессиями

"Никаких репрессий нет, есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона — в отношении участников незаконных акций", — сказал представитель Кремля журналистам в четверг. По его словам, эти граждане — "кто-то из них по своей воле, кто-то из них, будучи жертвой подстрекателей, которые распространяли всяческие призывы участвовать в незаконных акциях, — участвовали и были в ходе этих акций задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии". "Никаких репрессий нет, здесь в данном случае я не соглашусь с такими излишне эмоциональными оценками", — подчеркнул Песков.