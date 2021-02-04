Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Песков: задержания участников несанкционированных акций нельзя называть репрессиями 

ТАСС и ещё 7 30 минут назад
Песков отказался называть задержания митингующих репрессиями
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с мнением о том, что большое количество задержаний участников несанкционированных акций можно назвать репрессиями.

"Никаких репрессий нет, есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона — в отношении участников незаконных акций", — сказал представитель Кремля журналистам в четверг. По его словам, эти граждане — "кто-то из них по своей воле, кто-то из них, будучи жертвой подстрекателей, которые распространяли всяческие призывы участвовать в незаконных акциях, — участвовали и были в ходе этих акций задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии". "Никаких репрессий нет, здесь в данном случае я не соглашусь с такими излишне эмоциональными оценками", — подчеркнул Песков.

При этом он обратил внимание на то, что высказывающие подобные мнения "каждый раз забывают, что во время акций происходили прямые и множественные нападения на сотрудников [правоохранительных органов], что, естественно, стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер".
Пресс-секретарь президента назвал "абсолютно спорным моментом предположения о том, что задержанных на несанкционированных акциях больше, чем случаев противоправных действий в отношении сотрудников органов правопорядка.

"Так же, как и вы, мы имеем доступ ко всей палитре социальных медиа, которые пестрят различными видеосъемками и фотографиями и, в отличие от вас, мы также обладаем другими записями, мы обладаем информацией от правоохранителей непосредственно из мест, где проходили несанкционированные акции", — объяснил Песков одному из представителей СМИ, откуда в Кремле получают данные о происходившем на несанкционированных акциях.

Он отметил, что в Кремле согласны, что отдельные случаи действий правоохранителей могут быть проанализированы и обжалованы. Говоря об инциденте с одной из участниц акций, к которой были применены жесткие меры, Песков сказал, что "если это было действительно так, то, наверное, она должна уже быть в прокуратуре, она должна уже подавать в суд, она должна использовать все предусмотренные законом возможности для обеспечения своих гражданских прав".
Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин воспринимает участников несанкционированных акций, которые ведут себя мирно, "как тех, кто участвует в незаконной акции, тех, кто нарушает закон Российской Федерации и, конечно, главное — как граждан России".
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
ТАСС: последние новости
Песков оставил без комментариев арест главного редактора "Медиазоны" Песков оставил без комментариев арест главного редактора "Медиазоны" Комиссия СФ предлагает блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям Комиссия СФ предлагает блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям В СП заявили, что проблема бедности может обостриться после прекращения мер поддержки В СП заявили, что проблема бедности может обостриться после прекращения мер поддержки
Комментарии 1
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Росгвардия , Генпрокуратура РФ , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
00:36
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Шоу-бизнес
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
Красноярец с газовым баллоном атаковал банкомат
00:44
Красноярец с газовым баллоном атаковал банкомат
Происшествия Криминал
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
Происшествия
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
00:55
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
Общество
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
00:28
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
Происшествия
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
03:35
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение