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Москва

Песков оставил без комментариев арест главного редактора «Медиазоны» 

ТАСС 44 минуты назад
Песков оставил без комментариев арест главреда «Медиазоны»
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение Тверского суда Москвы, который назначил главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову административный арест на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.

"Я не буду высказывать никакого мнения на этот счет, есть решение суда, и мы не имеем права его комментировать", — сказал Песков журналистам в четверг.

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов был задержан 30 января и доставлен в Тверской отдел полиции Москвы, но в тот же день отпущен под обязательство о явке. Поводом для задержания стали призывы в соцсетях принять участие в несанкционированной акции 23 января.
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Политика , Дмитрий Песков , Сергей Смирнов , Москва
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