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Москва

В России исключили введение «ковид-паспортов» 

Павел Тиунов 1 час назад
В России исключили введение «ковид-паспортов»
Фото: ТАСС
Российские власти не планируют вводить «ковид-паспорта» для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса, заявил член Совета Федерации Владимир Круглый. Подобные документы, по его словам, в ближайшее время не появятся и в Европе, сообщает РИА ФАН.
Он подчеркнул, что на тему возможного введения «ковид-паспортов» обратили пристальное внимание члены Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ). В результате длительного обсуждения было принято решение о том, что информация о прививках против коронавируса должна быть отнесена к сведениям, попадающим в категорию охраняемых медицинской тайной.

«Никаких последствий для человека по передвижению не должно быть», — пояснил Круглый.

В середине января, как сообщал «Рамблер», уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что российские власти разрабатывают закон, согласно которому россияне в скором будущем смогут покидать пределы страны по документу, удостоверяющему прохождение вакцинации от коронавируса. При этом большинство рядовых россиян уже высказывали свое негативное отношение к возможному нововведению. Исследование общественного мнения провели специалисты сервиса по поиску работы Superjob. Они опросили 1600 человек в 349 регионах страны.
Оказалось, что 59% респондентов не приемлют выдачу «ковид-паспортов», 12% напротив поддержали инициативу, 29% заявили, что у них нет сформированной позиции по данному вопросу. Россияне уверяют, что перепись людей по признаку перенесенной болезни или прохождения вакцинации напоминает дискриминацию. Кроме того, по их словам, наличие антител к COVID-19 в организме относится к разряду информации, содержащей медицинскую тайну.
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Комментарии
Политика , Татьяна Москалькова , Совет Федерации , РИА ФАН
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