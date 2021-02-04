Прилепин призвал присоединить к России ДНР, ЛНР и Карабах 

«Вместо того чтобы получать пакет мировых санкций за одного Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.), взяли бы в состав России ДНР и ЛНР (и Южную Осетию с Приднестровьем, Абхазию еще с Арцахом) и получили бы пакет акций за несколько миллионов новых россиян. "Семь бед (получается как раз семь) — один ответ". Народная мудрость. Народ зря не скажет», — написал он.