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Москва

Прилепин призвал присоединить к России ДНР, ЛНР и Карабах 

Артём Кульша 1 час назад
Прилепин призвал присоединить к России ДНР, ЛНР и Карабах
Фото: ТАСС
России следует присоединить Абхазию, Приднестровье, Южную Осетию, Нагорный Карабах и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом писатель и политик Захар Прилепин заявил в своем телеграме.

«Вместо того чтобы получать пакет мировых санкций за одного Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.), взяли бы в состав России ДНР и ЛНР (и Южную Осетию с Приднестровьем, Абхазию еще с Арцахом) и получили бы пакет акций за несколько миллионов новых россиян. "Семь бед (получается как раз семь) — один ответ". Народная мудрость. Народ зря не скажет», — написал он.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», журналистка Маргарита Симоньян призвала власти России присоединить Донбасс, потому что местные жители хотят иметь возможность быть русскими и жить у себя дома.
«Россия, матушка, забери Донбасс домой»: Симоньян выступила на форуме в Донецке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос присоединения Донбасса не стоит на повестке дня российских властей, а Симоньян не может быть выразительницей официальной позиции России, потому что является журналисткой.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
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Политика , Захар Прилепин , Дмитрий Песков , Маргарита Симоньян , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ
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