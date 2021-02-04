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Путин оценил ситуацию с безработицей в РФ 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Путин: ситуация с безработицей лучше, чем ожидалось
Фото: kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, как обстоит ситуация с безработицей в стране по итогам прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, ситуация с безработицей в России оказалась лучше, чем ожидалось. Еще Владимир Путин призвал проработать предложения правительства по расширению мер поддержки занятости.

"Нужно довести эти предложения до логического завершения, чтобы весь этот инструментарий был готов к применению, если это потребуется", — обратился российский лидер к главе Минэкономразвития Максиму Решетников.

Согласно проекту Минтруда, расходы из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий, нужных для снижения напряженности на рынке труда, в этом году составят до 12 миллиардов рублей.
Ранее Минтруд предложил учитывать декрет при выплате пособия по безработице. Максимальный размер пособия в России составляет 12 130 рублей.
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Политика , Владимир Путин , Минтруд , Минэкономразвития
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