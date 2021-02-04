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Москва

Путин: Россияне должны ощутить результат от сдерживания цен на продукты 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
Россияне должны почувствовать, что усилия правительства по сдерживанию цен на продовольствие дают результат, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

«В конечном итоге, потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемые результаты», — сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

При этом президент одобрил намерение Минэкономразвития направить дополнительные инвестиции в сельское хозяйство за счет средств, которые будут получены с внешних рынков за счет ценового демпфера. Глава государства также констатировал, что ситуация на мировом рынке продовольствия усугубляется.
В свою очередь Решетников указал, что цены на сахар в России снизились после заключения соглашений с производителями, цены на подсолнечное масло — стабилизировались.

«Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались», — сказал Решетников.

Кроме того, Путин заявил, что ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется.
Напомним, в декабре президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем».
В России снизились цены на сахар
После этого правительство объявило о комплексе мер, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.
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Политика , Видео , Максим Решетников , Владимир Путин , Росстат , Федеральная налоговая служба , Минэкономразвития
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