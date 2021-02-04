Путин отметил ухудшение ситуации на продовольственном рынке в мире

Ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется, заявил президент РФ Владимир Путин

"Ситуация на рынке продовольствия, на мировом рынке, она, к сожалению, усугубляется", — сказал он на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

Решетников согласился и отметил, что здесь сошлись несколько факторов: все страны-импортеры усилили закупки продовольствия в свои резервы, с другой стороны, по ряду регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы по зерну. По его словам, все это влияет на цены и настроения.