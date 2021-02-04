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Путин отметил ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке 

Прайм и ещё 4 38 минут назад
Путин отметил ухудшение ситуации на продовольственном рынке в мире
Фото: РИА Новости
Ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ситуация на рынке продовольствия, на мировом рынке, она, к сожалению, усугубляется", — сказал он на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

Решетников согласился и отметил, что здесь сошлись несколько факторов: все страны-импортеры усилили закупки продовольствия в свои резервы, с другой стороны, по ряду регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы по зерну. По его словам, все это влияет на цены и настроения.

"И соответственно, поскольку мы — один из крупнейших экспортеров сейчас пшеницы, то вот все наши решения, они тоже влияют на рынок", — добавил министр.

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Политика , Максим Решетников , Владимир Путин , Минэкономразвития , Московская область
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