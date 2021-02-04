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ФСБ и МВД смогут получать данные о геолокации без решения суда 

Артём Кульша 36 минут назад
Минцифры может разрешить ФСБ и МВД получать данные о геолокации без решения суда
Фото: РИА Новости
Данные о местоположении смартфона могут быть выведены из-под тайны связи. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно действующему законодательству, как сообщал «Рамблер», сведения, подпадающие под тайну связи, могут выдаваться третьим лицам на основании решения суда в случаях, предусмотренных федеральными законами.
В пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассказали о разработке проекта закона, согласно которому сведения радиоэлектронных средств операторов связи о геолокации смартфонов смогут передаваться без судебного решения по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.
Заместитель главы Минцифры Олег Иванов объяснил, что разработка законопроекта проходит в соответствии с поручением президента и в целях выполнения одного из мероприятий федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика».
По его словам, нововведение позволит органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, эффективнее искать пропавших без вести людей.
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Комментарии
Политика , Олег Иванов , ФСБ , МВД
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