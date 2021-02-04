Минцифры может разрешить ФСБ и МВД получать данные о геолокации без решения суда

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Данные о местоположении смартфона могут быть выведены из-под тайны связи. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно действующему законодательству, как сообщал «Рамблер», сведения, подпадающие под тайну связи, могут выдаваться третьим лицам на основании решения суда в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассказали о разработке проекта закона, согласно которому сведения радиоэлектронных средств операторов связи о геолокации смартфонов смогут передаваться без судебного решения по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.

Заместитель главы Минцифры Олег Иванов объяснил, что разработка законопроекта проходит в соответствии с поручением президента и в целях выполнения одного из мероприятий федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика».

По его словам, нововведение позволит органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, эффективнее искать пропавших без вести людей.