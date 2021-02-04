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Комиссия СФ предлагает блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям 

ТАСС и ещё 1 39 минут назад
В Совфеде предложили блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям
Фото: ТАСС
Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ считает необходимым предусмотреть в российском законодательстве возможность блокировки социальных сетей за призывы к участию в незаконных акциях протеста. Об этом говорится в заявлении комиссии, которое в четверг представил журналистам ее председатель Алексей Пушков.

"Временная комиссия считает необходимым усовершенствовать российское законодательство с целью предотвращения использования социальных сетей для мобилизации граждан на противоправные действия. Временная комиссия считает также необходимым ввести систему наказаний за указанные выше нарушения — от штрафов в кодекс об административных правонарушениях до временной или постоянной блокировки интернет-платформ как таковых", — говорится в заявлении.

"Такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, стали источником распространения среди граждан РФ призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других граждан, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений", — уточняется в заявлении комиссии.

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Комментарии 1
Политика , Алексей Пушков , Совет Федерации
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