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Москва

Япония захотела новых переговоров по Курилам с Россией 

Lenta.ru 1 час назад
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга пообещал продвинуться в решении спора с Россией из-за Курильских островов, сообщает ТАСС.
По его словам, на новых переговорах все достигнутые между двумя государствами договоренности по вопросу спорных территорий японской стороной будут соблюдаться. Суга подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, и заявил, что Курилы — это проблема, которую нужно решать, а не оставлять потомкам.
По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи.
Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.
Японцы признали бессмысленность войны за Курилы
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Политика , Видео , ИТАР-ТАСС , Москва , Сахалинская Область , Токио , Япония
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