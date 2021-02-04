В Крыму сочли шантажом украинские санкции за полеты на полуостров 

Украинские санкции в отношении иностранных компаний за полеты в Крым представляют собой «банальный шантаж», заявил руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«На лицо банальный шантаж, продиктованный бессилием и злобой киевских властей перед постепенным и логичным процессом, связанным с признанием российского Крыма. Расчет киевских шантажистов предельно ясен: поиметь от иностранных перевозчиков выгоду», — сказал Гемпель РИА «Новости».
Он уверен, что Киеву не удастся сдержать развитие полуострова, а в скором времени число авиаперевозчиков, летающих в Крым, вырастет. Также Гемпель добавил, что от отсутствия «здравого» диалога с Россией Украина будет нести экономические потери.
3 февраля Украина ввела санкции против молдавской авиакомпании JET4U S. R. L. и португальской JET4U LDA за полеты в Россию, в частности, в Крым, который Киев считает украинской территорией. В январе правительство Украины также ввело санкции сроком на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым.