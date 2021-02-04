Дегтярев прояснил ситуацию с поставками бензина в Хабаровском крае 

В самое ближайшее время проблема с дефицитом бензина в Хабаровском крае будет полностью решена, заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев

«С первых дней остановки Хабаровского нефтеперерабатывающего завода правительство края находится в тесном контакте с «ННК» и министерством энергетики России. Как только у нас начался ажиотажный спрос, и резервы начали иссякать, мы запросили у правительства России в Росрезерве дополнительный бензин. Сегодня ночью первый состав прибыл и был выгружен в Хабаровске, и первые 400 тонн топлива уже поступили в продажу», — заявил Дегтярев, передает портал PROkhab.ru

Накануне первая партия в 500 тон автомобильного бензина марки АИ-92 была доставлена на автозаправочные станции сети «ННК», сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

По информации, предоставленной самой нефтяной компанией, бензин на данный момент пришел на 54 «заправки» данной сети из имеющихся 84, расположенных на территории региона. В частности, бензин привезли на АЗС, расположенные вдоль автомобильных трасс Хабаровск – Владивосток и Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре

«Согласно производственному графику, Хабаровским нефтеперерабатывающим заводом планируется ежесуточная выработка бензина марок АИ-92 и АИ-95 по 1 тыс. тонн, что полностью восполнит все потребности Хабаровского края в топливе», — сообщил исполняющий обязанности председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

Кроме того, в ночь с 3 на 4 февраля 2021 года на нефтебазу ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» прибыли и были выгружены еще 400 тонн бензина, который доставили в краевую столицу по железной дороге со складов Росрезерва. Помимо этого, по данным ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», сейчас в пути до Хабаровска находится состав с еще 2 200 тонн бензина марки АИ-92, приобретенного компанией «Нефтегазхолдинг» на нефтеперерабатывающих заводах Сибири.

«С первых дней остановки Хабаровского нефтеперерабатывающего завода правительство края находится в тесном контакте с «ННК» и министерством энергетики России. Как только у нас начался ажиотажный спрос, и резервы начали иссякать, мы запросили у правительства России в Росрезерве дополнительный бензин. Сегодня ночью первый состав прибыл и был выгружен в Хабаровске, и первые 400 тонн топлива уже поступили в продажу. Мы ожидаем в ближайшие дни прибытие дополнительных составов. Кроме того, «ННК» запустила производство бензина, первые 500 тонн свежего бензина с Хабаровского НПЗ уже поступили в розничную сеть. Завод выходит на мощность по 1 тыс. тонн бензина каждой марки уже в ближайшие дни, и, кроме того, мы ожидаем дополнительные составы из Росрезерва, которые сразу же будут поступать в розничную сеть на хабаровские «заправки», — заявил Дегтярев.

Несмотря на то, что подобную ситуацию невозможно решить чисто административными методами, вопрос с дефицитом бензина в регионе с самого начала находится на личном контроле врио губернатора Хабаровского края, который вместе со своей командой все это время тесно взаимодействовал с собственниками завода, альтернативными поставщиками и федеральными властями для скорейшего решения возникшей проблемы.

Даже после того, как руководство Хабаровского нефтеперерабатывающего завода предоставило всю информацию о сроках завершения работ на предприятии, краевые власти по поручению Дегтярева все равно продолжили прорабатывать и резервные варианты поставки топлива в регион, связавшись с нефтеперерабатывающими заводами в других субъектах, поставляющими топливо в Хабаровский край. Ожидается, что проблему удастся решить в самое ближайшее время.