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Москва

Российское посольство обвинило МИД Чехии в двойных стандартах 

РИА Новости 45 минут назад
Посольство России обвинило МИД Чехии в двойных стандартах
Фото: РИА Новости
Посольство России в Праге указало на недопустимость вмешательства во внутренние дела РФ в связи с приглашением посла Александра Змеевского в среду в МИД Чехии, где замглавы ведомства Алеш Хмеларж выразил протест в связи с решением московского суда в отношении Алексея Навального.
Согласно сообщению на сайте МИД Чехии, замглавы ведомства Алеш Хмеларж выразил протест против решения суда в отношении Алексея Навального, которое чешская сторона считает политически мотивированным, а также против грубых действий полиции против мирных демонстрантов. МИД Чехии призвал РФ к немедленному освобождению Навального.

"В среду, 3 февраля, по просьбе чешской стороны состоялась встреча посла России в Чехии Александра Змеевского с замглавы МИД Чехии Алешем Хмеларжем. В контексте последних заявлений чешской стороны по ситуации вокруг Алексея Навального нашим чешским партнерам было однозначно указано на недопустимость вмешательства Праги во внутренние дела России, а также решительно отвергнуты спекуляции о якобы имеющейся политической подоплеке принятого в отношении него (Навального) вердикта российского суда. Попытки оказывать давление на работу судебных властей в нашей стране из-за рубежа не можем рассматривать иначе, как недружественные действия, нарушающие международно-правовые нормы", — говорится в комментарии посольства РФ.

Представителю МИД Чехии был передан документ, в хронологическом порядке излагающий события вокруг так называемого "отравления Навального" и его возвращения из Германии в Россию и отвергающий известные спекуляции по данному сюжету.
С российской стороны было также подчеркнуто, что в вопросах обеспечения прав человека, в том числе свободы выражения и собраний, РФ действует в соответствии с нормами национального законодательства и международными обязательствами, в том числе, Международным пактом о гражданских и политических правах.
Российская сторона считает неприемлемым применение двойных стандартов в подходах к вопросу соблюдения прав человека в разных странах. В частности, представителю МИД Чехии был задан вопрос о том, поинтересовались, выражали ли в Праге озабоченность судьбой преследуемого Вашингтоном по политическим мотивам известного правозащитника Джулиана Ассанжа, которому в Великобритании отказано в освобождении под залог и которому в случае реальной выдачи в США может грозить вынесение смертного приговора.

"Вызывает вопросы и отсутствие реакции Праги на действия органов правопорядка при разгоне демонстраций в США, Франции, Нидерландах, Германии и в самой Чехии. Напомнили о факте применения силы чешскими полицейскими в отношении участников митинга на Староместской площади в октябре 2020 года, выражавших свою гражданскую позицию. Порекомендовали чешской стороне сконцентрироваться на решении собственных проблем в правочеловеческой сфере, на которые Праге неоднократно указывалось, в том числе на профильных международных площадках", — говорится в комментарии посольства РФ.

Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить Навального. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
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Комментарии 1
Политика , Ив Роше , Алексей Навальный , ЕСПЧ , ФСИН
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