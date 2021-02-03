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Белый дом призвал Россию освободить Рида и Уилана 

РИА Новости 28 минут назад
Белый дом призвал Россию освободить Рида и Уилана
Фото: РИА Новости
Белый дом призывает Россию освободить граждан США Тревора Рида и Пола Уилана, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Посол (Джон) Салливан… назвал сегодня суд над Тревором Ридом насмешкой над правосудием. Мы, конечно, согласны с этим… Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы еще раз призвать Россию быстро освободить и господина Рида, и Пола Уилана. Такой шаг на волне продления СНВ-3 продемонстрирует, что Россия готова оставлять позади трудноразрешимые вопросы в двусторонних отношениях", — сказала она журналистам.

По данным следствия, в августе 2019 года гостивший в Москве уроженец Техаса Тревор Рид поругался на улице с двумя женщинами, на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, но по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Патрульная машина едва не угодила в ДТП.
Как выяснил суд, на момент преступления американец был пьян. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года приговорил его к девяти годам колонии общего режима по статье о применении насилия к представителю власти и обязал выплатить полицейским по 100 тысяч рублей.
Мосгорсуд в июне прошлого года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж.
Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.
В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.
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Политика , ФСБ , Мосгорсуд , Администрация США , ФСИН
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