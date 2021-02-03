Железняк раскритиковал заявление США о закрытии украинских телеканалов

Ранее американское посольство в Киеве заявило, что США поддерживают решение Киева о санкциях против украинских телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK.

"Вместо того, чтобы защищать демократию и свободу слова, США снова расписываются в обратном и поддерживают власти Украины, затыкающие рот СМИ, которые транслируют неудобную руководству незалежной точку зрения. Ничего не скажешь, Вашингтон в этих вопросах — истинный образец для подражания", — заявил депутат РИА Новости.

Железняк подчеркнул, что незаконное закрытие Зеленским трех украинских телеканалов — демонстрация того, как глава государства не держит слово, данное гражданам во время предвыборной кампании, ни о какой свободе слова на Украине давно нет и речи.

"Гонения и угрозы в адрес журналистов, чье мнение не совпадает с официальной точкой зрения властей Украины, было заурядным делом при правлении (Петра) Порошенко. Ничего не изменилось и при новом президенте Украины, несмотря на его заверения не препятствовать работе СМИ и в готовности к диалогу", — добавил Железняк.

Закрытие "неугодных" СМИ, объективно рассказывающих о событиях на Украине, в России и мире, в очередной раз демонстрирует, как киевские власти боятся правды, подчёркивает парламентарий.

"При этом прямое нарушение руководством Украины свободы слова и права граждан на доступ к информации поддерживают в Вашингтоне, называя действия Киева "борьбой с российской пропагандой". Давно стало привычным, что любые антироссийские шаги вашингтонских марионеток в Киеве всегда получают одобрение и финансовую поддержку США. Очередное попрание прав человека на Украине должно получить оценку со стороны правозащитных международных организаций, ОБСЕ и ООН", — заключил он.

Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака , который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком . В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.

В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что санкции против телеканалов не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова, и утверждала, что подтверждено их финансирование из России. Обвинения России в финансировании ряда украинских телеканалов являются "результатом исключительно внутриукраинского спора политических субъектов", заявил в разговоре с РИА Новости секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.