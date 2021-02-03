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Москва

Слуцкий прокомментировал угрозы Запада ввести санкции из-за Навального 

РИА Новости 44 минуты назад
Угрозы санкциями со стороны Запада в связи с приговором Алексею Навальному демонстрируют бенефициаров провокации с его якобы отравлением, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Угрозы санкциями со стороны Германии, США и остальных стран "коллективного Запада" из-за приговора Навальному прекрасно демонстрируют всех бенефициаров провокации с отравлением блогера, а точнее, как метко выразился глава МИД Сергей Лавров, его "инсценировки". Подобные меры станут еще одним фактором вмешательства во внутренние дела и давления на Россию", — сказал Слуцкий журналистам.

Он отметил, что решение по Навальному было принято судом на основании имеющихся фактов нарушения российского законодательства.
Слуцкий также напомнил, что в 2017 году Европейский суд по правам человека не нашел политических мотивов в уголовном расследовании против братьев Навальных в России и присудил компенсацию за домашний арест в разы меньшую, чем запрашивалось в иске.

"Все ссылки на решение ЕСПЧ о якобы первоначальной незаконности "дела Навального" просто притянуты за уши… Все, что сейчас происходит на западе вокруг берлинского пациента — очередной виток антироссийской истерии", — добавил Слуцкий.

Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
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Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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Политика , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , Леонид Слуцкий , Сергей Лавров , ЕСПЧ , МИД , Комитет госдумы по международным делам , ФСИН
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