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Москва

Депутат назвал СССР царством счастливой нищеты 

РИА Новости 10 минут назад
Депутат назвал СССР царством счастливой нищеты
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Сергей Калашников в эфире радиостанции "Говорит Москва" раскритиковал советскую эпоху, назвав СССР "человеконенавистническим" режимом.

"Сейчас об этом забывают. Но я не устаю повторять: это была иллюзия, что мы жили в царстве счастья", — сказал он.

При этом парламентарий подчеркнул, что современная Россия является и наследником Советского Союза, и царя Петра Великого, и императора Николая Второго.
Также Калашников добавил, что в советском государстве были и хорошие моменты. По его мнению, распад СССР стал большой проблемой.
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Политика , Сергей Калашников , Николай II , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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