Пушков «вступился» за Псаки после ее конфуза на брифинге 

Сенатор написал "в ее защиту", что она не принизила значение Космических войск — пресс-секретарь Белого дома просто не понимает, о чем говорит.

"Не всегда, но часто", — подчеркнул Пушков.

Он также отметил, что упреки со стороны американских военных в ее адрес — это "чистый сексизм", который пробрался в руководство вооруженных сил Соединенных Штатов.

Накануне издание Politico обратило внимание на ситуацию, возникшую на брифинге с Джен Псаки. Автор материала предположил, что пресс-секретарь Белого дома перепутала Space Force c Air Force One — президентским бортом. По ее словам, Space Force является современным самолетом.