Пушков «вступился» за Псаки после ее конфуза на брифинге 

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию, в которую попала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, перепутав Space Force — Космические силы США, созданные в 2019 году, с самолетом.
Сенатор написал "в ее защиту", что она не принизила значение Космических войск — пресс-секретарь Белого дома просто не понимает, о чем говорит.
"Не всегда, но часто", — подчеркнул Пушков.
Он также отметил, что упреки со стороны американских военных в ее адрес — это "чистый сексизм", который пробрался в руководство вооруженных сил Соединенных Штатов.
Накануне издание Politico обратило внимание на ситуацию, возникшую на брифинге с Джен Псаки. Автор материала предположил, что пресс-секретарь Белого дома перепутала Space Force c Air Force One — президентским бортом. По ее словам, Space Force является современным самолетом.
Однако, подобная ошибка вызвала бурное обсуждение. Так, член палаты представителей Майкл Вальц заявил, что Космические войска были созданы для защиты страны и комических миссий от "возможной китайской угрозы". По его словам, администрация президента США Джо Байдена не воспринимает Китай всерьез. Член палаты представили Майк Рождерс посчитал, что Псаки принизила значение сектора вооруженных сил США и призвал ее немедленно извиниться. Позднее, она опубликовала в Twitter пост, в котором отметила, что администрация президента всегда будет рада выслушать представителей Космических сил.