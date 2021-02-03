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Москва

Лавров об агрессии Запада: «Не в силе Бог, а в правде» 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Те на Западе, кто принимает вежливые манеры России за проявление слабости, очень сильно ошибаются, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Как говорится, не в силе бог, а в правде, устами одного известного персонажа российского кинематографа. И у нас также есть хорошая пословица, которую нужно помнить: мягко стелем, но жестко спать", — сказал он после переговоров с коллегой из Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Ранее дипломат отметил, что западные СМИ руководствуются двойными стандартами при освещении демонстраций в России. По его словам, они показывают "только реакцию полиции на действия демонстрантов, а сами действия демонстрантов оставляют за кадром, хотя в интернете легко убедиться, насколько агрессивны действия тех, кто в последние дни выходил на незаконные акции в Москве и других российских городах".
Лавров допустил инсценировку со стороны Запада в деле Навального
В ведомстве посоветовали зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Алексеем Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Лавров добавил, что заявления западных партнеров по этой теме идут "как под копирку".
Накануне суд заменил основателю ФБК* условный срок по делу "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Политика , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , Сергей Лавров , Минюст РФ , ФСИН , Иордания , Москва
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