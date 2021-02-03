В Совфеде ответили на заявления западных стран о Навальном 

"Западным структурам можно задать массу вопросов, почему они продолжают импичмент Дональду Трампу, не расследовали полноценно захват Капитолия, почему у них есть политзаключенные, включая Джулиана Ассанжа. Где расследования причин массовых акций, в том числе и методов их пресечения, во Франции?" — сказал Цеков.