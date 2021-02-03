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Москва

В Совфеде ответили на заявления западных стран о Навальном 

РИА Новости 1 час назад
В Совфеде ответили на заявления западных стран о Навальном
Фото: РИА Новости
Западные страны, вместо того чтобы критиковать Россию из-за ее судебного решения по Алексею Навальному, должны заняться расследованием собственных акций протеста и судьбой своих политзаключенных, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию обратились с призывом к российским властям освободить его. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

"Западным структурам можно задать массу вопросов, почему они продолжают импичмент Дональду Трампу, не расследовали полноценно захват Капитолия, почему у них есть политзаключенные, включая Джулиана Ассанжа. Где расследования причин массовых акций, в том числе и методов их пресечения, во Франции?" — сказал Цеков.

Он выразил недоумение, почему западные политики "суют нос" в дела России.

"У меня складывается впечатление, что у них что-то с головой… Они отказываются от принятых правил дипломатии и начинают вмешиваться в чужие судебные решения, комментировать несанкционированные акции в других странах", — подчеркнул он.

В этой связи Цеков напомнил старую русскую пословицу: "Со своим уставом в чужой монастырь не лезь".
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Комментарии 4
Политика , Ив Роше , Алексей Навальный , Сергей Цеков , Дональд Трамп , МИД , Совет Федерации , ФСИН , РИА Новости , Германия , США , Великобритания , Франция
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