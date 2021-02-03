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Кремль подтвердил намерение поставлять вакцину от COVID-19 в Донбасс 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Кремль подтвердил намерение поставлять вакцину от COVID в Донбасс
Фото: РИА Новости
Россия будет поставлять свою вакцину от коронавируса нового типа в самопровозглашенные республики Донбасса, так как больше этого никто не сделает, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Я насколько понимаю, туда тоже будут поставки Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит", — рассказал Песков.

При этом пресс-секретарь не назвал сроки поставок, переадресовав этот вопрос правительству России.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг сообщения о начале поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
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Политика , Дмитрий Песков , Правительство РФ , Российский фонд прямых инвестиций , Донецк
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