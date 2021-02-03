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Москва

Песков прокомментировал публикацию о «Спутник V» в Lancet 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
Песков прокомментировал публикацию о «Спутник V» в Lancet
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация о российской вакцине "Спутник V" в журнале The Lancet демонстрирует надежность и эффективность препарата, передает РИА "Новости".

"Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины", — заявил представитель Кремля.

По его словам, эта статья подтвердила оправданность ускоренной регистрации препарата в России.
Ранее в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.
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Политика , Дмитрий Песков , РИА Новости
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