Кремль осудил блокировку трёх украинских телеканалов 

«Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти», — сказал Песков.

По его словам, введённые ограничения и запрет на деятельность и вещание телеканалов — это «то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».

Песков посоветовал обратить внимание на сложившуюся ситуацию ОБСЕ и другим международным организациям.