Кремль осудил блокировку трёх украинских телеканалов 

В Кремле осуждают блокировку президентом Украины Владимиром Зеленским трёх оппозиционных телеканалов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти», — сказал Песков.
По его словам, введённые ограничения и запрет на деятельность и вещание телеканалов — это «то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».
Песков посоветовал обратить внимание на сложившуюся ситуацию ОБСЕ и другим международным организациям.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО страны о санкциях сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также их владельца — депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.