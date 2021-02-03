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Москва

Кремль осудил блокировку трёх украинских телеканалов 

ИА Regnum и ещё 4 25 минут назад
Кремль осудил блокировку трёх украинских телеканалов
Фото: РИА Новости
В Кремле осуждают блокировку президентом Украины Владимиром Зеленским трёх оппозиционных телеканалов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти», — сказал Песков.

По его словам, введённые ограничения и запрет на деятельность и вещание телеканалов — это «то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».
Песков посоветовал обратить внимание на сложившуюся ситуацию ОБСЕ и другим международным организациям.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО страны о санкциях сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также их владельца — депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.
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Политика , Дмитрий Песков , Тарас Козак , Владимир Зеленский , ОБСЕ , Верховная Рада
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