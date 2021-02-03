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В Госдуме прокомментировали заявления Госдепа о «российских угрозах» 

РИА Новости 1 час назад
В Госдуме прокомментировали заявления Госдепа о «российских угрозах»
Фото: РИА Новости
Россия обладает высоким оборонным потенциалом, но не намерена осуществлять какие-либо угрозы в адрес США, заявления госдепа о предполагаемых российских угрозах — лишь подготовка к очередному витку санкций, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США ведут работу по оценке предполагаемых российских угроз, результатов можно ожидать вскоре. По его словам, работа идет "в очень быстром темпе". Он перечислил ряд обвинений против России, включая хакерские атаки, дело Алексея Навального, "вмешательство в выборы" и предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане, и напомнил, что США изучают ответ на них. Россия все эти обвинения отрицает.

"У Российской Федерации очень высокий потенциал в плане обороны своих интересов и своей территории. Но у нас отсутствует потребность и нет таких целей и задач, что какие-то угрозы со стороны России осуществлять в адрес Соединенных Штатов Америки. У Российской Федерации достаточно своих проблем. Я думаю, что это просто не что иное, как подготовка к очередному витку санкций и нагнетание истерии вокруг России. Но она ничем не обоснована и не подкреплена", — сказал Шерин РИА Новости.

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Комментарии 3
Политика , Алексей Навальный , Александр Шерин , Нед Прайс , Госдеп США , Госдума , РИА Новости
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