В Госдуме прокомментировали заявления Госдепа о «российских угрозах» 

"У Российской Федерации очень высокий потенциал в плане обороны своих интересов и своей территории. Но у нас отсутствует потребность и нет таких целей и задач, что какие-то угрозы со стороны России осуществлять в адрес Соединенных Штатов Америки. У Российской Федерации достаточно своих проблем. Я думаю, что это просто не что иное, как подготовка к очередному витку санкций и нагнетание истерии вокруг России. Но она ничем не обоснована и не подкреплена", — сказал Шерин РИА Новости.