В Совфеде ответили Пентагону на слова о ядерной войне с Россией 

Ранее Ричард отметил, что региональный кризис с Москвой или Пекином может быстро перерасти в ядерную войну. По его словам, после распада СССР за то время, пока Вашингтон активно боролся с международным терроризмом, россияне и китайцы начали активно вести агрессивную политику, «бросая вызов международным нормам».

Подобные действия не должны оставаться без ответа, поскольку ситуация чревата плачевными последствиями, отметил он. Американский военачальник подчеркнул, что Россия и Китай скорее всего прибегнут к использованию ядерного оружия, если потерпят поражение в войне с применением обычного вооружения, и в результате возникнет угроза государству или политическому строю.

Джабаров, комментируя заявление Ричарда, напомнил, что начало ядерной войны — страшный сон для любого здравомыслящего военного профессионала. По словам сенатора, военные не любят говорить на эту тему, поскольку боятся наступления трагических последствий.

В декабре, как сообщал «Рамблер», военный аналитик Джон Россомандо заявил, что США должны разместить ядерное оружие в непосредственной близости от границ РФ. По его мнению, только так можно сдержать российскую агрессию по отношению к соседствующим с РФ странам.