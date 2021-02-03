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В Совфеде ответили Пентагону на слова о ядерной войне с Россией 

Павел Тиунов 1 час назад
В Совфеде ответили Пентагону на слова о ядерной войне с Россией
Фото: ТАСС
Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров прокомментировал заявление американского адмирала Чарльза Ричарда о том, что вероятность возникновения ядерной войны меду США и Россией очень высока. Сенатор выразил недоумение высказыванием американца, поскольку, по его словам, каждый здравомыслящий военный гонит подобные мысли прочь, сообщает РИА Новости.
Ранее Ричард отметил, что региональный кризис с Москвой или Пекином может быстро перерасти в ядерную войну. По его словам, после распада СССР за то время, пока Вашингтон активно боролся с международным терроризмом, россияне и китайцы начали активно вести агрессивную политику, «бросая вызов международным нормам».
Подобные действия не должны оставаться без ответа, поскольку ситуация чревата плачевными последствиями, отметил он. Американский военачальник подчеркнул, что Россия и Китай скорее всего прибегнут к использованию ядерного оружия, если потерпят поражение в войне с применением обычного вооружения, и в результате возникнет угроза государству или политическому строю.
Джабаров, комментируя заявление Ричарда, напомнил, что начало ядерной войны — страшный сон для любого здравомыслящего военного профессионала. По словам сенатора, военные не любят говорить на эту тему, поскольку боятся наступления трагических последствий.
В декабре, как сообщал «Рамблер», военный аналитик Джон Россомандо заявил, что США должны разместить ядерное оружие в непосредственной близости от границ РФ. По его мнению, только так можно сдержать российскую агрессию по отношению к соседствующим с РФ странам.
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Комментарии 1
Политика , Владимир Джабаров , Пентагон , Совет Федерации , РИА Новости
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