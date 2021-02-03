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Москва

Памфилова раскрыла подробности онлайн-голосования в 2021 году 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Онлайн-голосование в 2021 году пройдет в шести регионах
Фото: РИА Новости
Онлайн-голосование в 2021 году пройдет в шести российских регионах, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. С этой целью готовятся специальные электронные платформы, сообщает ТАСС.
Памфилова указала, что в числе избранных регионов будет Москва. В столице будут проводить дистанционное электронное голосование на «своей» платформе, в остальных субъектах будет использован сервис, который в настоящее время разрабатывается экспертами ЦИК совместно со специалистами компании «Ростелеком».

«Но правила, порядок голосования будут едиными», — пояснила глава Центризбиркома.

По ее словам, выборы в 2021 году скорее всего будут проходить в течение трёх дней.
В России, как сообщал «Рамблер», 19 сентября 2021 года определен как единый день голосования, когда состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ, губернаторов российских регионов, а также выборы депутатов региональных законодательных органов государственной власти.
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Политика , Элла Памфилова , Госдума , Ростелеком , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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