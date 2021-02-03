Онлайн-голосование в 2021 году пройдет в шести регионах

РФ Онлайн-голосование в 2021 году пройдет в шести российских регионах, заявила председатель Центральной избирательной комиссии ( ЦИК Элла Памфилова . С этой целью готовятся специальные электронные платформы, сообщает ТАСС.

Памфилова указала, что в числе избранных регионов будет Москва. В столице будут проводить дистанционное электронное голосование на «своей» платформе, в остальных субъектах будет использован сервис, который в настоящее время разрабатывается экспертами ЦИК совместно со специалистами компании «Ростелеком»

«Но правила, порядок голосования будут едиными», — пояснила глава Центризбиркома.

По ее словам, выборы в 2021 году скорее всего будут проходить в течение трёх дней.