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Депутат Госдумы назвал советы Госдепа США «отравой» 

Газета.Ru 52 минуты назад
Депутат Госдумы счел советы Госдепа США «отравой»
Фото: РИА Новости
Следование советам американского Госдепартамента является "отравой" для любой страны, уверен депутат Госдумы Руслан Бальбек. Об этом он заявил в беседе с РИА "Новости".
Парламентарий отметил, что США постоянно требуют от России "неприемлемых действий". При этом Бальбек напомнил, что Украина потеряла 30% территорий и "должна всему миру" из-за следования советам Госдепа.

"Я бы даже сказал, что советы от Госдепа — это отрава для страны", — подчеркнул депутат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не имеет отношения к несанкционированным акциям в России.
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Политика , Руслан Бальбек , Энтони Блинкен , Госдеп США , Госдума , РИА Новости , США
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