Следование советам американского Госдепартамента является "отравой" для любой страны, уверен депутат Госдумы Руслан Бальбек. Об этом он заявил в беседе с РИА "Новости".
Парламентарий отметил, что США постоянно требуют от России "неприемлемых действий". При этом Бальбек напомнил, что Украина потеряла 30% территорий и "должна всему миру" из-за следования советам Госдепа.
"Я бы даже сказал, что советы от Госдепа — это отрава для страны", — подчеркнул депутат.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не имеет отношения к несанкционированным акциям в России.