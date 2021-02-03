Косачев назвал закрытие телеканалов на Украине подавлением инакомыслия

"Вопиющее нарушение Украиной своих обязательств перед ОБСЕ и Советом Европы, связанных с обеспечением свободы слова и печати. Речь действительно идет о подавлении инакомыслия и политической оппозиции в стране", — сказал Косачев.

Он добавил, что со времен майдана "в этом смысле ничего не изменилось, несмотря на новые лица в руководстве страны".

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK и к их владельцу и депутату от "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Тарасу Козаку санкций сроком на пять лет. Они предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм". В отношении депутата введено ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.

Во вторник все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. Телеканалы уже заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти.