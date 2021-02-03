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Косачев назвал закрытие телеканалов на Украине подавлением инакомыслия в стране 

ТАСС и ещё 1 57 минут назад
Косачев назвал закрытие телеканалов на Украине подавлением инакомыслия
Фото: РИА Новости
Указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK является нарушением обязательств Киева перед ОБСЕ и Советом Европы. Об этом заявил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Вопиющее нарушение Украиной своих обязательств перед ОБСЕ и Советом Европы, связанных с обеспечением свободы слова и печати. Речь действительно идет о подавлении инакомыслия и политической оппозиции в стране", — сказал Косачев.

Он добавил, что со времен майдана "в этом смысле ничего не изменилось, несмотря на новые лица в руководстве страны".
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK и к их владельцу и депутату от "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Тарасу Козаку санкций сроком на пять лет. Они предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм". В отношении депутата введено ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.
Во вторник все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. Телеканалы уже заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти.
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Комментарии
Политика , Тарас Козак , Владимир Зеленский , Константин Косачев , ОБСЕ , Совет Европы , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Киев
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