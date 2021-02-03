В МИД предупредили об опасности возвращения к холодной войне

Рост военной активности и ослабление мер доверия в Арктике могут отбросить мир к состоянию холодной войны, заявил посол по особым поручениям МИД России по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов в интервью РИА "Новости".

По словам дипломата, в России отмечают признаки нарастания конфронтационности и военной эскалации в Арктике. В частности, фиксируется рост военной активности в регионе, а также переход некоторых государств к политике военного сдерживания и стремление распространить на Арктику зону ответственности Североатлантического альянса

"Такое развитие, наряду с пробуксовкой разоруженческих треков и ослаблением мер доверия, может отбросить нас на несколько десятилетий назад к временам холодной войны", — предупредил Корчунов.

Он также добавил, что укреплению международного сотрудничества по Арктике не способствуют и попытки стран перенести свои разногласия на регион. В начале текущего года российские военные разместили на Новой Земле истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для боевого дежурства в Арктике.