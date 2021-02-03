В МИД оценили военные угрозы в Арктике 

Россия оценивает военные угрозы в Арктике как относительно низкие: каких-либо проблем, требующих военного решения, на сегодняшний день в регионе нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.
"В Арктике нет проблем, требующих военного решения. Все вопросы могут и должны решаться за столом переговоров. Военные угрозы в регионе оцениваем в целом как относительно низкие", — сказал Корчунов, отвечая на вопрос о том, может ли Арктика, по оценкам Москвы, стать зоной, свободной от военной активности.
Вместе с тем российский дипломат обратил внимание на участившиеся в регионе военные учения стран НАТО с привлечением неарктических государства. Такая "интернационализация" военной активности в Арктике, пояснил Корчунов, в значительной степени связана с открывающимися в связи с потеплением климата и таянием арктических льдов возможностями освоения минеральных ресурсов, развитием Северного морского пути и глобальных транспортных коридоров Крайнего Севера.
"Тем не менее анализ военной деятельности прибрежных стран позволяет констатировать, что никто в Арктике не готовится к вооруженному конфликту", — указал собеседник агентства.
Как отмечал ранее Корчунов, военная активность РФ в Арктике не нарушает никаких международных договоров и не создает угрозы для национальной безопасности других стран арктического региона.