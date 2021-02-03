Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В МИД оценили военные угрозы в Арктике 

РИА Новости и ещё 4 55 минут назад
В МИД оценили военные угрозы в Арктике
Фото: РИА Новости
Россия оценивает военные угрозы в Арктике как относительно низкие: каких-либо проблем, требующих военного решения, на сегодняшний день в регионе нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.

"В Арктике нет проблем, требующих военного решения. Все вопросы могут и должны решаться за столом переговоров. Военные угрозы в регионе оцениваем в целом как относительно низкие", — сказал Корчунов, отвечая на вопрос о том, может ли Арктика, по оценкам Москвы, стать зоной, свободной от военной активности.

Вместе с тем российский дипломат обратил внимание на участившиеся в регионе военные учения стран НАТО с привлечением неарктических государства. Такая "интернационализация" военной активности в Арктике, пояснил Корчунов, в значительной степени связана с открывающимися в связи с потеплением климата и таянием арктических льдов возможностями освоения минеральных ресурсов, развитием Северного морского пути и глобальных транспортных коридоров Крайнего Севера.

"Тем не менее анализ военной деятельности прибрежных стран позволяет констатировать, что никто в Арктике не готовится к вооруженному конфликту", — указал собеседник агентства.

Как отмечал ранее Корчунов, военная активность РФ в Арктике не нарушает никаких международных договоров и не создает угрозы для национальной безопасности других стран арктического региона.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Последние новости
Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Назван витамин, дефицит которого грозит внезапной смертью при COVID-19 Назван витамин, дефицит которого грозит внезапной смертью при COVID-19 Председатель суда, где рассматривают дело Навального, подал в отставку Председатель суда, где рассматривают дело Навального, подал в отставку
Комментарии
Политика , МИД , НАТО , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
01:27
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
Армия
Голодные белые медведи вышли к людям
00:41
Голодные белые медведи вышли к людям
Происшествия
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
00:12
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
Происшествия Пожары
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
01:52
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
Происшествия Пожары
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
06:50
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
Армия
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
01:25
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
Армия
Видео занятий по вождению танков по снегу
01:10
Видео занятий по вождению танков по снегу
Армия
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
00:36
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
Происшествия
Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA
05:32
Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение