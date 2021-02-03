В МИД оценили военные угрозы в Арктике 

"В Арктике нет проблем, требующих военного решения. Все вопросы могут и должны решаться за столом переговоров. Военные угрозы в регионе оцениваем в целом как относительно низкие", — сказал Корчунов, отвечая на вопрос о том, может ли Арктика, по оценкам Москвы, стать зоной, свободной от военной активности.