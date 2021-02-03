Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Штрафы за незаконную агитацию предложили повысить 

Парламентская газета 21 минуту назад
Штрафы за незаконную агитацию предложили повысить
Фото: АГН МОСКВА
Наказание за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода (например, в «день тишины») и в местах, где её проводить запрещено, могут сделать строже. Например, граждан за такие деяния предложили штрафовать на 5-20 тысяч рублей. Предполагающий это законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях весенней сессии.
Сейчас за это граждан штрафуют на 1-1,5 тысячи рублей, должностных лиц — на 2-5 тысяч рублей, а юрлиц — на 20-100 тысяч рублей. Депутаты предлагают увеличить размер санкций до 5-20, 30-50 и 100-500 тысяч рублей соответственно.
Увеличить предложено и максимальные штрафы за размещение печатных агитационных материалов в запрещённых местах либо без разрешения собственников объектов: с 1 тысячи до 20 тысяч рублей для граждан, а для юрлиц от 30 тысяч до 500 тысяч рублей.
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
Парламентская газета: последние новости
МИД: заявления Запада с призывами по Навальному «написаны под копирку» МИД: заявления Запада с призывами по Навальному «написаны под копирку» Шеремет назвал главную цель санкций США из-за Крыма Шеремет назвал главную цель санкций США из-за Крыма Россия продолжит защищать русскоязычное население Донбасса, заявил Песков Россия продолжит защищать русскоязычное население Донбасса, заявил Песков
Политика , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
00:05
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео избиения сотрудника московского метро на станции
00:57
Опубликовано видео избиения сотрудника московского метро на станции
Происшествия
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
00:24
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
Происшествия
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
00:55
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
Происшествия
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
00:56
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
Общество Происшествия
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
00:58
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
Происшествия
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
00:19
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
Происшествия
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
00:32
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
01:46
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение