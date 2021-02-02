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Бывший адвокат Пашаев пойдёт на выборы в Госдуму 

Национальная Служба Новостей 51 минуту назад
Бывший адвокат Пашаев пойдёт на выборы в Госдуму
Фото: РИА Новости
Экс-адвокат Эльман Пашаев намерен баллотироваться в Госдуму в 2021 году как одномандатник от Москвы. Об этом сообщает РИА Новости. Пашаев рассказал агентству, что начал процедуру регистрации партии «Союз справедливых сил России», однако не успевает выдвигаться на выборы от политического объединения.

«Просто так пока пойду. А партию будем регистрировать параллельно», — добавил Пашаев.

Эльман Пашаев стал известен в качестве защитника актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, которое артист устроил в центре Москвы в июне 2020 года. В сентябре адвокатская палата Северной Осетии учла просьбы Минюста и бывших клиентов защитника и лишила Пашаева адвокатского статуса, сообщает Ura.ru.
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Политика , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Госдума , Минюст РФ , РИА Ura.ru , Москва
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