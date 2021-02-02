Путин и президент Аргентины обсудили коронавирус 

Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес обсудили по телефону борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Альберто Фернандес поблагодарил за осуществляемые поставки в Аргентину российской вакцины "Спутник V", которая активно используется в проводимой в стране кампании по массовой вакцинации населения", — говорится в сообщении.
Фернандес подчеркнул, что российский препарат высокоэффективен. Кроме того, лидеры государств обсудили двусторонние отношения стран.
Ранее сообщалось, что президент Аргентины привился "Спутником V". Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".