Глава Северной Осетии Битаров привился «Спутник V» 

В СКФО главы регионов активно участвуют в вакцинации, на своем примере показывая, что это полезно. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил о том, что поставил прививку.

«Жители республики активно участвуют в процессе вакцинации. Сегодня я решил также присоединиться к кампании и сделать прививку от COVID-19. Эта мера необходима для того, чтобы защитить себя и своих близких», — говорит Вячеслав Битаров.

По его словам, он поставил первый компонент «Спутник V», через 21 день предстоит повторить процедуру. Битаров отметил, что прививка — дополнительное средство защиты от коронавируса, поблагодарил медработников.

В Северной Осетии прививки поставили более 2,1 тысяч людей. По оценкам оперштаба, через несколько месяцев искусственный иммунитет получат 30% населения. В России продолжается бесплатная массовая вакцинация.

Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что кавказские политтехнологи обратились за помощью к котикам.