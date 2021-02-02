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Глава Северной Осетии Битаров привился «Спутник V» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Глава Северной Осетии Битаров привился «Спутник V»
Фото: alania.gov.ru
В СКФО главы регионов активно участвуют в вакцинации, на своем примере показывая, что это полезно. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил о том, что поставил прививку.

«Жители республики активно участвуют в процессе вакцинации. Сегодня я решил также присоединиться к кампании и сделать прививку от COVID-19. Эта мера необходима для того, чтобы защитить себя и своих близких», — говорит Вячеслав Битаров.

По его словам, он поставил первый компонент «Спутник V», через 21 день предстоит повторить процедуру. Битаров отметил, что прививка — дополнительное средство защиты от коронавируса, поблагодарил медработников.
В Северной Осетии прививки поставили более 2,1 тысяч людей. По оценкам оперштаба, через несколько месяцев искусственный иммунитет получат 30% населения. В России продолжается бесплатная массовая вакцинация.
Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что кавказские политтехнологи обратились за помощью к котикам.
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Политика , Вячеслав Битаров , ФедералПресс
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